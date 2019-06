Mann schlägt bei versuchtem Raub mit Teleskopstock zu

Herzberg. Die Tat ereignete sich am Samstagmittag in einem Geschäft am Herzberger Marktplatz. Eine Person wurde verletzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Zu einem nicht vollendeten Raub ist es am Samstag in der Mittagszeit in Herzberg gekommen, bei dem eine Person verletzt wurde. Darüber informiert die Polizei.

Die Polizei schildert den Ablauf: In einem Schreibwarengeschäft am Marktplatz hielten sich unmittelbar vor der Tatzeit – gegen 12.30 Uhr – das Opfer und ein Zeuge auf. Der Zeuge war gerade im Begriff das Geschäft zu verlassen, als der Täter es betrat. Das Opfer begab sich hinter den Verkaufstresen. Der Täter forderte Bargeld aus der Kasse. Nun kam es zu einer Situation, in der der Täter vermutlich einen Teleskopschlagstock benutzte und das Opfer damit an den Kopf schlug, worauf das Opfer zu Boden ging. Der Zeuge, der sich noch im Bereich des Geschäftes befand rief lautstark vor der Tür um Hilfe, worauf der Täter ohne Beute die Flucht ergriff. Der Zeuge verfolgte den Täter noch etwa 300 bis 400 Meter entlang des Mühlengrabens in Richtung Feilengasse. Dort verlor der Zeuge den Täter aus den Augen, kehrte in das Geschäft zurück und kümmerte sich um das Opfer. Das Opfer erlitt eine Platzwunde am Kopf. Der Täter wird beschrieben als europäisch, aber gebräunt, männlich, etwa 1,80 Meter groß, normale Statur, dunkler Bart bzw. Bartansatz. Er soll ein grünes Sweatshirt mit Kapuze sowie ein Base-Cap mit schwarzem Schirm getragen haben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 05521/920010.