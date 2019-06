Sauerbrey und Reuper werden bei Hoffest ausgezeichnet

Vor sechs Jahren veranstaltete die Ortsfeuerwehr Sieber ihr letztes Hoffest. In den Folgejahren kam dann immer wieder etwas dazwischen. In diesem Jahr aber klappte es und die Verantwortlichen der Freiwilligen Feuerwehr Sieber hatten zum gemütlichen Hoffest an das Feuerwehrhaus eingeladen. Auf...