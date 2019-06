Keiler beim Oderparkseelauf

Auf verschiedenen Laufstrecken in herrlicher Natur und bestem Wetter gingen die Harzer Keiler mit ihrem Nachwuchs, den Keiler Kids, an den Start beim Oderparkseelauf und erzielen einige Erfolge: Linus Weske und Alicia Schenk (Keiler Kids) belegen den ersten Platz in ihrer Altersklasse. Weitere Erfolge unter den ersten drei Plätzen in ihrer Altersklasse erzielen Andre Kirchhoff (2. Platz), Andrea Schnell (2. Platz) und Nina Menzel (3. Platz). Eine rund um schöne traditionelle Veranstaltung mit guter Betreuung und Verpflegung am Start und Ziel.

