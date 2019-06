Zsofia Korody nimmt an Konferenz für Sprachprüfer teil

Die 53. ALTE-Konferenz des Vereins für Sprachprüfungen in Europa fand jüngst an der Universität der belgischen Großstadt Gent statt. Das Konferenzthema lautete „Vielsprachiger Zugang zur Bildung“. Seit vielen Jahren nimmt die Herzbergerin Zsofia Korody als Beauftragte des Esperanto-Weltverbandes an...