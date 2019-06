Herzberg. Die Polizei sucht nach einem Mann, der sich am Mittwochmorgen vor einer Tankstellenmitarbeiterin auszog und bittet um Hilfe aus der Bevölkerung.

Unbekannter entblößt sich in Herzberger Tankstelle

Die Polizei Herzberg sucht nach einem Mann, der sich am Mittwoch, 5. Juni, gegen 5.30 Uhr vor einer Tankstellenmitarbeiterin entblößte. Nachdem der Mann seinen weißen Transporter an der Tankstelle in der Scharzfelder Straße getankt hatte, zog er seine Hose im Kassenbereich des Verkaufsraums herunter und zeigte der Mitarbeiterin sein Geschlechtsteil. Er folgte dann aber der Aufforderung der zunächst schockierten Mitarbeiterin, seine Hose wieder hochzuziehen, verließ die Tankstelle und fuhr davon.

Nach ersten Ermittlungen konnte die Mitarbeiterin der Tankstelle den Mann wie folgt beschreiben: 30 bis 40 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, kräftige Gestalt, Glatze, Lücke zwischen den Schneidezähnen. Die Person sprach deutsch mit polnischem Akzent. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen VW Transporter mit polnischem Kennzeichen gehandelt haben. Die Polizei Herzberg bittet Zeugen, die Hinweise zu der beschriebenen Person oder dem Fahrzeug geben können, sich unter Telefon 05521/92001-0 zu melden.