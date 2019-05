Feinschliff unter Wasser

Die Hattorfer Tauchnomaden im Einsatz im Freibad in Hattorf.

Hattorf Letzter Feinschliff vor der Eröffnung des Hattorfer Freibades erfolgte durch die Taucher von Wassersport Hattorf. Einige unansehnliche Flecken und Ablagerungen an den Nähten des bereits gefüllten Beckens sollten entfernt werden. Immer häufiger können sich die Gemeine- und Samtgemeindeverwaltungen über die Hilfsbereitschaft der ansässigen Tauchschule freuen. In der vergangenen Woche wurden mutwillig in den Odersee geworfene Fallrohre geborgen.