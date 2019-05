Herzberg: Erneuerung der Ampelanlagen ist abgeschlossen

Während der Sitzung des Stadtrates wies Fachbereichsleiter Wolfgang Nünemann darauf hin, dass die Erneuerungsarbeiten an den Ampelanlagen in Herzberg abgeschlossen sind. Er empfahl den Einwohnern, festgestellte Auffälligkeiten wie möglicherweise als sehr kurz empfundene Grünphasen an Fußgängerübergängen der Stadtverwaltung mitzuteilen. In diesem Zusammenhang wies die Ratsfrau Christa Hartz auf die von ihr festgestellte zu kurze...