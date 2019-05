Grüne Damen der Helios Klinik Herzberg suchen Verstärkung

Sie sind die guten Seelen in vielen Krankenhäusern: Die Grünen Damen schenken den Patienten Zeit und ein offenes Ohr. Aktuell sind in Herzberg 17 Damen ehrenamtlich für Patienten im Einsatz – tatkräftige Unterstützung ist erwünscht.

Seit Sommer 2010 sind die Grünen Damen eine feste Instanz an der Helios Klinik Herzberg/Osterode und aus dem Stationsalltag nicht mehr wegzudenken. Regelmäßig erhalten alle Patienten der Klinik Besuch von den an ihrer hellgrünen Kleidung zu erkennenden Damen. Sie stehen den Patienten zur Seite, nehmen sich Zeit für Gespräche und Zuwendung, erledigen kleine Besorgungen und spenden Trost und Zuversicht. „Wir sprechen mit den Patienten über ihre Sorgen und Probleme und kümmern uns um ihr seelisches Wohlbefinden. Dabei unterliegen wir der Schweigepflicht. Manchmal unterhalten wir uns aber auch über aktuelle Themen in der Region, über Hobbys oder Familie oder lesen etwas vor“, sagt Brunhild Freckmann, Initiatorin der Gruppe.

Angebot aufrechterhalten

Aktuell suchen die Grünen Damen Verstärkung. „Einige unserer Damen, die bereits von Anfang an dabei waren, haben sich in den letzten Monaten aus ihrem aktiven Dienst verabschiedet. Um das Besuchsangebot für die Patienten in dem gewohnten Umfang aufrecht zu erhalten und vielleicht sogar auszuweiten, suchen wir Unterstützung“, sagt Brunhild Freckmann. Wer mitmachen will, sollte Zeit zum Zuhören, Fingerspitzengefühl für andere Menschen, das Herz auf dem rechten Fleck und ein freundliches Lächeln haben, erklärt sie. Auch Herren seien herzlich willkommen. Es besteht auch die Möglichkeit, einen Schnuppertag zu absolvieren.

Von den Patienten bekommen die Grünen Damen viel Dankbarkeit zurück. Auch vonseiten der Klinik erfahren die Damen eine hohe Wertschätzung. „Ihr ehrenamtlicher Einsatz und ihr Engagement sind eine wichtige Stütze für unsere Patienten. Ich freue mich sehr, dass dieses tolle Angebot an der Klinik schon fast zehn Jahre besteht“, betont Klinikgeschäftsführer Johannes Richter.

Interessenten können sich an der Rezeption der Klinik unter Telefon 05521/866-0 melden.