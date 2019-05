Todesangst vor dem Traummann: Ex-Freundinnen sagen aus

Der 47-jährige Angeklagte soll seine Mutter erschlagen und ihre Leiche in Herzberg einbetoniert haben.

Herzberg Der Mordprozess um einbetonierte Frauenleiche in Herzberg wurde fortgesetzt. Diesmal sagten zwei frühere Freundinnen des Angeklagten aus.

Im Prozess um eine einbetonierte Leiche in Herzberg hat das Landgericht Göttingen zwei weitere frühere Freundinnen des 47-jährigen Angeklagten vernommen. Die 30 und 33 Jahre alten Frauen waren 2016/2017 jeweils einige Monate lang mit ihm liiert gewesen, bis sie merkten, dass der vermeintliche Traummann offenbar ein notorischer Lügner und Betrüger war.

Nachdem der Schwindel aufgeflogen war, soll der Angeklagte seine Ex-Partnerinnen derart terrorisiert haben, dass sie Todesangst ausstanden. Eine Frau hatte solche Angstzustände, dass ihr Arzt sie in eine Klinik einweisen wollte.

Der bereits mehrfach vorbestrafte Angeklagte muss sich in dem Prozess wegen Mordes verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, im September 2017 seine Mutter in ihrem Haus in Herzberg aus Habgier getötet zu haben.

Offenbar agierte der Angeklagte stets nach einem ähnlichen Muster. Seine Opfer waren stets gut ausgebildete, intelligente Frauen, die mit beiden Beinen im Leben standen und nicht auf einen Versorger angewiesen waren. Sie kannten sich zudem mit Finanzen gut aus, manche hatten Betriebswirtschaft studiert, andere arbeiteten als Bankkauffrau oder Vertriebsassistentin.

Auffällig ist, dass der Angeklagte offenbar gezielt vorging und in das Leben der jeweils avisierten Frau hineinplatzte – und sich dann dort festsetzte.

Die 30-jährige Frau aus Leipzig lernte den Angeklagten im Februar 2016 bei einer Hundewanderung kennen. Zuvor hatte es schon Kontakte über Facebook gegeben. „Er kam aus dem Nichts“, sagte die Kauffrau. „Er war plötzlich da“, sagte die Betriebswirtin. Erst später kamen die Zeuginnen dahinter, dass das alles kein Zufall gewesen war. Kaum hatte er eine Frau kennengelernt, zog er auch schon bei ihr ein. Er begründete dies damit, dass er als freiberuflich tätiger Lektor überall arbeiten könne. Tatsächlich hatte er nie für einen Verlag gearbeitet und entgegen seiner Behauptungen auch kein Buch von Hape Kerkeling lektoriert.

Unterschrift gefälscht

Später kam die Freundin dahinter, dass der Angeklagte diverse Verträge und Bestellungen auf ihren Namen abgeschlossen und ihre Unterschrift gefälscht hatte. Als sie ihn zur Rede stellte, tat er so, als würde er einen Nervenzusammenbruch erleiden. Später wurde er so wütend, dass sie sich bedroht fühlte und ihren Vater anrufen wollte. Der Angeklagte habe ihr Handy an sich gerissen, das Festnetztelefon kaputt getrampelt, die Internet-Verbindung gekappt und ihr die Tür versperrt. „Ich hatte Todesangst“, sagte die 30-Jährige.

Wenige Wochen später tauchte der Angeklagte bei der 33-Jährigen in Kirchheim auf. Die Bankbetriebswirtin war so verliebt, dass sie schon kurz darauf Hochzeitspläne schmiedeten.

Ihre Mutter war allerdings misstrauisch und stellte Nachforschungen an. Just an dem Tag, als die Tochter das Brautkleid ausgesucht hatte, erfuhr sie, dass gegen den vermeintlichen Traummann mehrere Anzeigen wegen Betruges und Urkundenfälschung vorlagen. Für die 33-Jährige brach eine Welt zusammen: „Meine große Liebe war weg, schlimmer noch: Sie war erfunden.“