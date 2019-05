Herzberg Unbekannte haben am Wochenende in Herzberg zwei medizinische Laser gestohlen. Ihr Wert liegt wohl im oberen fünfstelligen Bereich.

Diebe klauen hochwertige Laser aus Arztpraxis in Herzberg

Unbekannte sind am Wochenende in eine Arztpraxis in der Ziegengasse eingebrochen und haben zwei medizinische Laser gestohlen. Der genaue Wert des Diebesgutes steht noch nicht fest, liegt aber vermutlich im oberen fünfstelligen Bereich.

Aufgrund der Maße und des Gewichts von etwa 90 Kilogramm wurde für den Abtransport wahrscheinlich ein Fahrzeug benutzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05522/5080. jk