DRK-Haus in Herzberg ist jetzt nach Ingeborg Teuteberg benannt

Seit einigen Tagen ziert der zusätzliche Schriftzug „Ingeborg-Teuteberg-Haus“ das DRK-Haus in der Sieberstraße von Herzberg. Vor einiger Zeit hatte Ingeborg Teuteberg für ihre Verdienste um das soziale Zusammenleben die Ehrenbürgerschaft der Stadt Herzberg am Harz in einer Feierstunde im Welfenschloss erhalten (wir berichteten). Da sie sich ebenfalls Jahrzehnte lang aktiv für die Belange des DRK-Ortsvereins und des DRK allgemein mit ihrer ganzen Persönlichkeit engagiert hatte, wurde das DRK-Haus nach ihr benannt und ihr Name vom Ortsverein auf der Hausfront angebracht.

In Erinnerung an den Welt-Rotkreuz-Tag am 8. Mai informiert Ingeborg Teuteberg mit DRK-Mitgliedern am Samstagvormittag an einem Stand Marktbesucher und Passanten über das Deutsche Rote Kreuz und seine Tätigkeiten. bei