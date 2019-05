Die Keiler und ihre Kids beim Stadtwaldlauf

Osterode Die Harzer Keiler haben in fremden Revieren gestöbert: Sie nahmen teil am 1. Osterode Stadtwaldlauf. Jan Hartung erreichte die beste Wertung.

Die Harzer Keiler als auch die Keiler Kids waren mit am Start beim ersten Osteroder Stadtwaldlauf. Jan Hartung legt die 12 km mit einer Zeit von 47:32,70 Minuten hin und erlangt den 3. Platz seiner Altersklasse und den 4. Platz in der Gesamtwertung. Als Team erreicht der Harzer Keiler den 3. Platz des 12 km TCP-Group.de-Cup in einer Zeit von 2:51:48,50 Stunden. Alle weiteren Läufer aus Rotte sind mit ihrer Zeit zufrieden. Entscheidend für die Harzer Keiler ist eine Kultur der Gemeinsamkeit, gemeinsam an den Start zugehen, sich anzufeuern und zu unterstützen. All das haben die Harzer Keiler und Kids beim 1. Osteroder Stadtwaldlauf erlebt.