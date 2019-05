SoVDler machen sich in Glasmanufaktur schlau

Sieber Interessante Einblicke in die Herstellung von Glas bekamen die Ausflügler des SoVD Sieber in der Glasmanufaktur in Derenburg.

In die Glasmanufaktur nach Derenburg ging es für die Mitglieder des Sieberaner SoVD. Die Fahrt führte am gut gefüllten Sösestausee vorbei über Dammhaus, Altenau Richtung Torfhaus und Bad Harzburg. Von dort weiter über Stapelburg, vorbei an Wernigerode nach Derenburg. Bei schönstem Sonnenschein genossen die Reisenden auf der Fahrt den Blick auf den immer noch mit viel Schnee bedeckten Brockengipfel. Ein immer wieder schöner Anblick. In der Manufaktur gab es neben dem Verkaufsraum auch Kaffee und Kuchen, während man auf die nächste Führung wartete. Gezeigt wurde zunächst ein Video-Film über den Ursprung der Glasherstellung. Danach wurden einzelnen Komponenten erklärt, die zur Herstellung von Glas benötigt und verarbeitet werden. Weiter ging es dann mit Erklärungen zu den Formen für die verschiedensten Glasgegenstände die geblasen werden. Außerdem gab es eine Vorführung, bei der live gezeigt wurde, wie aus der zähflüssigen Glasmasse eine kleines, zerbrechliches Kunstwerk entsteht.

Über Blankenburg, Braunlage und Wieda ging es dann zurück. Nicht jedoch ohne in Barbis in Dreymanns Mühle einzukehren. Hier wurde der Tag bei einem gemütlichen Abendbrot beendet.