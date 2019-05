Angeklagter saß mehrfach wegen Betrugsdelikten in Haft

Im Prozess um eine einbetonierte Leiche in Herzberg hat sich das Landgericht Göttingen am Dienstag mit dem kriminellen Vorleben des 47-jährigen Angeklagten beschäftigt. Der Vorsitzende Richter verlas mehrere Verfügungen von Staatsanwaltschaften und Gerichtsbeschlüsse, die einen Einblick in seine...