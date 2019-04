EMAG verzeichnet großen Andrang beim Tag der offenen Tür

In Zeiten freier Schulwahl ist Werbung für die eigene Bildungseinrichtung besonders wichtig, um zukünftige Schüler zu gewinnen. Am vergangenen Freitag öffnete daher das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium (EMAG) in Herzberg seine Pforten für Kinder der vierten Grundschulklassen und deren Eltern. Von 8 Uhr...