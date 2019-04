Herzberg Die Feuerwehr Herzberg wurde zu einem Leck an einem Flüssiggastank im Industriegebiet Aue gerufen.

Schlauch an Flüssiggastank reißt ab - Gefahr bestand nicht

Herzberg. Zu einem Gasleck wurde am Abend des 6. April die Freiwillige Feuerwehr Herzberg gerufen. Um 17.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte in das Industriegebiet Aue alarmiert. Bei einem ortsansässigen Unternehmen war bei einem Flüssiggastank ein Versorgungsschlauch abgerissen, so dass langsam Gas entweichen konnte. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 24 Mitgliedern anrückte, hatten Mitarbeiter des Unternehmens das Leck bereits abgeriegelt. Die Feuerwehr kontrollierte noch einmal, ob Gas weiter austrat, allerdings war dies nicht der Fall. Wie die Einsatzkräfte weiterhin mitteilen, bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Anwohner. Der Einsatz war bereits nach gut einer Stunde wieder beendet. dx