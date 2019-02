Männer werden bei Einbruchsversuch in Gaststätte gestört

Zwei Männer versuchten am frühen Sonntagmorgen gegen 3.10 Uhr am Marktplatz in Herzberg mit einem Werkzeug die Eingangstür einer Gaststätte aufzubrechen. Hierbei wurden sie offenbar durch eine Zeugin gestört. Die Täter ergriffen die Flucht. Der Schaden beträgt etwa 300 Euro. Von den Männern fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei in Herzberg unter Telefon 05521/920010 entgegen.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder