Hördener feiern wieder Karneval – das ist das Programm

Zu einem karnevalistischen Wochenende lädt der Hördener Carneval Club vom 1. bis 3. März ein. Ein besonderer Höhepunkt verspricht der Auftritt der Partyband Estanas zu werden, die am Freitag, 1. März, ab 20 Uhr den Saal bei der Faschingsparty rocken wird. Sie sind das erste Mal in Hörden, aber bereits Karneval-erprobt. Für das Programm sorgen die Gruppen des HCC mit ihren Auftritten.

Am Samstag ab 14 Uhr sind alle eingeladen, den Faschingsumzug durch die Hördener Straßen zu bestaunen – sei es als Umzugsteilnehmer oder als Zuschauer. „Es wird ein tolles Spektakel mit Motivwagen, bunten Fußgruppen und Live-Musik“, versprechen die Veranstalter des HCC.

Für die kleinen Jecken wird die Kindermaskerade am Sonntag, 3. März, ein großer Tag. Ab 14.30 Uhr ist die Hördener Festhalle dann fest im Griff der bunten Schaar. Auch hier ist eine tolle Stimmung garantiert. Mit einem bunten Programm von Kindern für Kindern und für eine volle Tanzfläche bei den Tanz- und Toberunden wird DJ Jessy sorgen. Für das leibliche Wohl ist durch ein Kuchenbuffet gesorgt, das die Damen des Hördener Carneval Club bereitstellen.

Eintrittskarten für die Faschingsparty am Freitag, 1. März, gibt es im Vorverkauf ab dem 17. Februar bei der Fleischerei Landmann. Karten für die Kindermaskerade am Sonntag, 3. März, gibt es an der Tageskasse in der Hördener Festhalle.