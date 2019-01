Ein Jahr solidarisches Textilhandwerk

Bei einer Informationsveranstaltung im Laden der Zukunftswerkstatt Herzberg erfuhren die interessierten Teilnehmer, wie das alternativen Wirtschaftsmodell „SolHaWe – Textil“ mit Schneidermeisterin Dorota Maravic funktioniert (wir berichteten) und wie man sich bei einer Beteiligung daran Kleidung nach eigenen Wünschen günstig anfertigen lassen kann – und so sogar in einer Kleinstadt ein Stück Unabhängigkeit von der global agierenden Textilindustrie schaffen kann.

Seit 2015 lebt die gebürtige Polin Dorota („Dora“) Maravic, von Beruf Schneidermeisterin, mit ihrer Familie in Herzberg. Während ihr Mann als Altenpfleger arbeitet, hatte sie einen Minijob: Unter anderem Namen in Wäsche einnähen, Gardinen nähen und ähnliche Arbeiten. Zusätzlich ist sie in der Kinderbetreuung tätig und vermittelt Kenntnisse im Nähen per Hand und mit Maschine. So hat sie als Mitglied der Zukunftswerkstatt Herzberg in Kursen unter anderem Flüchtlingsfrauen angelernt.

Eine Kundin führte ein geändertes Kleidungstück vor. Foto: Paul Beier / HK

Da sie in Polen über 20 Jahre als Schneidermeisterin selbstständig war und zwei Angestellte beschäftigt hatte, war es ihr Wunsch, auch in Deutschland in ihrem erlernten Beruf arbeiten wollte. Gerne nahm sie deshalb die Idee des Teams der „Engagierten Stadt Herzberg“ auf, das Projekt „Solidarisches Handwerk – Textil (SolHaWe – Textil)“ in Herzberg auf den Weg zu bringen und einen kleinen Betrieb zu gründen.

Nachhaltigkeit und solidarische Wirtschaft

Die Idee dahinter basiert auf dem Gedanken der Nachhaltigkeit und der gesunden Qualität. Im Bereich regionaler Lebensmittel wird das Konzept der solidarisch wirtschaftenden Betriebe bereits erfolgreich in der Region praktiziert. Mit einer gemeinschaftlich getragenen Schneiderei bewegt sich das Projekt auf einem neuen Gebiet in Richtung Nachhaltigkeit und Schonung von Ressourcen. „SolHaWe – Textil“ funktioniert wie folgt: Wer das Vorhaben unterstützt und sich beabsichtigt, im Laufe eines Jahres die Schneiderdienste von „Dora“ in Anspruch zu nehmen, zahlt einen Jahresbeitrag. Dieser wird je nach Bedarf durch die Schneidermeisterin abgearbeitet. Selbstverständlich können auch Kunden ihre Dienste auch unabhängig von einer Mitgliedschaft im Verein in Anspruch nehmen.

Da sie praktisch alles nähen kann, was das Herz begehrt – wie Abendroben, passgenaue Kleidung für problematische Größen, Änderungen oder Ausbesserungen von „Lieblingsstücken“, individuelle Taschen und hübsche Deko-Stücke – gibt es immer Bedarf nach ihrer Arbeit. Grundlage für die Abrechnung bildet eine moderate Preisliste. Es wird auf eine gute Qualität und Herkunft der genutzten Materialien geachtet.

Seit der Gründung verzeichnet die Idee bereits eine beachtliche Zahl von interessierten Unterstützern und Teilnehmern. Am vergangenen Montagabend – ein Jahr nach der Gründung von „SolHaWe Textil“ trafen sich Unterstützer und Interessenten zu einem Meinungsaustausch im Laden der Zukunftswerkstatt. Nach einer kurzen Einführung durch Lena Schaumann, die Prozessmanagerin der „Engagierten Stadt Herzberg“, schilderten Kundinnen ihre Erfahrungen mit der Arbeit von Dorota Maravic.

Kundinnen schildern „Upcycling-Verfahren“

Dabei kamen die Anwesenden, die sich mit warmem Apfelsaft stärkten, aus dem Staunen nicht mehr heraus. Sowohl die Ideen als auch die vorgestellten Ausführungen lösten Begeisterung aus. Im sogenannten „Upcycling-Verfahren“ (zu deutsch: aus alt mach neu) wurde ein Mantel aus gutem Stoff vorgestellt, der aus einer vor Jahren beliebten Glockenform jetzt in einen schicken Mantel im aktuellen Look umgeändert wurde. Wer von Kopfkissen 80 x 80 cm auf 80 x 40 cm umgestiegen war, ließ sich aus einem alten Bezug zwei neue nähen. Die Stühle im Laden der Zukunftswerkstatt gewannen an Aussehen durch neue Bezüge aus gut erhaltenen Stoffen.

Da die alte „Lieblingshose“ einer Kundin in die Jahre gekommen war, wurde eine exakt nachgenähte Hose aus selbst beschafftem Stoff vorgestellt. Ein neuer Kragen auf einem halsfreien Pulli machte diesen wieder attraktiv ebenso wie die Verkleinerung des Halsausschnittes von T-Shirts. Über Skistulpen aus mitgebrachten Stoffresten oder ungenutzter eigener Bekleidung staunten die Anwesenden genauso wie über rustikale Hundemäntelchen ebenfalls aus eigenen Stoffen. Im Rahmen ökologischer Kreativität entstanden viele einmalige Stücke.

Tenor der Veranstaltung: Wer das Projekt unterstützt, sichert sich nicht nur den Erfahrungsaustausch über gesunde Stoffe und schicke Textilien aller Art nach eigenen Vorstellungen, sondern gewährt einer Handwerkerin einen Arbeitsplatz und die Gewissheit, ihrer Qualifikation entsprechend gebraucht und angemessen entlohnt zu werden.

Kontakt: Lena Schaumann, Telefon 05521/997451, E-Mail: lenaschaumann@freenet.de; Dorota Maravic, Telefon 05521/9289360 oder 0157-38724670, E-Mail: mrm.rademaravic@gmail.com.

Lena Schaumann, Prozessmanagerin der „Engagierten Stadt Herzberg, mit Schneidermeisterin Dorota Maravicbei der Informationsveranstaltung im Laden der Zukunftswerkstatt. Foto: Paul Beier / HK