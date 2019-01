Ampelstau in Herzberg nervt Autofahrer

Autofahrer, die täglich durch Herzberg fahren, werden es schon bemerkt haben: Teilweise gibt es durch die Welfenstadt nur Stop and Go. Vor allem aus Richtung Osterode kommend läuft es zu Stoßzeiten eher schleppend. Das liegt am Verkehrsaufkommen, aber auch an der Ampelschaltung.

Die Ampeln entlang der B27 sind von der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Goslar im vergangenen Jahr erneuert worden. Doch Autofahrer wundern sich, die grüne Welle scheint der Vergangenheit anzugehören. Die zuständige Mitarbeiterin der Landesbehörde erklärt auf Nachfrage: „Im Zentrum Herzbergs fehlen noch drei Ampeln. Auf denen läuft noch das alte Programm.“ Und das sei mit dem Programm auf den neuen Ampeln eben nicht kompatibel. Das heißt, aktuell laufen hier zwei Ampelprogramme, die sich nicht kombinieren lassen.

„Die Arbeiten an den drei noch fehlenden Anlagen können erst bei wärmerem Wetter fortgesetzt werden. Wir machen Tiefbau und verlegen Kabel, das geht bei diesem Wetter nicht“, erklärt die Mitarbeiterin. Sie kann deshalb auch noch nicht sagen, wann die Arbeiten beendet sein werden – und wann es wieder eine grüne Welle gibt.