Eisflächen dürfen nicht betreten werden

Die Eisflächen auf den Seen und Teichen in der Region dürfen nicht betreten werden – so lautet übereinstimmend die Auskunft der zuständigen Behörden. Mit Ausnahme des Wiesenbeker Teiches wird sich daran auch nichts ändern. Der Lauterberger Teich könnte ab einer gewissen Stärke des Eises freigegeben...