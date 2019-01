Hattorfer Brandschützer planen Jubiläumsfeier

In zwei Jahren steht das Jubiläum 125 Jahre Freiwillige Feuerwehr Hattorf an. Dies berichtete der Ortsbrandmeister, Björn Bartram, in der Jahreshauptversammlung im Landgasthof Trüter. Da man dieses Ereignis gebührend feiern wolle, habe man in den Kommandos mit den ehemaligen Führungskräften bereits...