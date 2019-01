Bis 2021 gelten Steuervorteile im Gebiet Innenstadt

Private Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet „Innenstadt – Schloss“ sind noch bis zum 31. Dezember 2021 steuerlich begünstigt, auch wenn das Sanierungsverfahren zwischen Bund/ Land und Stadt formell abgeschlossen ist. Darauf weisen die Stadt Herzberg und der Sanierungsträger BauBeCon hin.

Auf einer Karte, die die Stadtverwaltung veröffentlicht hat, ist das Sanierungsgebiet eingezeichnet. Es erstreckt sich grob von Sieberdamm und Sieberallee im Norden bis zum Landgraben, Heidestraße, Juessee und Hindenburgstraße im Süden, sowie vom Schlossberg und Schlossstraße im Westen bis zum Beginn der Sägemühlestraße im Osten.

Nach den gesetzlichen Regelungen ist die Satzung über das Sanierungsgebiet spätestens bis zum Ende 2021 aufzuheben. Solange bleibt auch der Sanierungsvermerk in den Grundbüchern der betroffenen Grundstücke enthalten. Bis dahin können Interessenten, die ihr Haus modernisieren oder instand setzen möchten, mit der Stadt einen sogenannten „Nullvertrag“ abschließen. Dieser Vertrag heißt so, weil die Maßnahme nicht gefördert wird, also kein Zuschuss fließt.

Nach Fertigstellung können die gesamten Herstellungskosten aber von der Einkommenssteuer abgesetzt werden, und zwar im Jahr der Fertigstellung und den sieben folgenden Jahren mit neun Prozent der anerkannten Herstellungskosten sowie danach weitere vier Jahre mit jeweils sieben Prozent der Kosten. „Diese Abschreibungsmöglichkeit ist also nicht zu unterschätzen“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. Wichtig sei der rechtzeitige Vertragsabschluss vor Beginn der Baumaßnahme.

Wer also derzeit im Sanierungsgebiet plane, Dach, Fenster oder Fassade zu erneuern oder zum Beispiel in eine neue Heizung zu investieren, sollte Kontakt mit der Stadtverwaltung unter Telefon 05521/852150 oder mit dem Sanierungsträger BauBeCon unter Telefon 0421/3290156 aufnehmen. Die Beratung ist kostenlos.