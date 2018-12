Musikalischer Besuch

Die Lerbachtaler besuchten die Helios Klinik in Herzberg

Musikalischen Besuch bekam die Helios Klinik Herzberg/Osterode von den Lerbachtalern. Die Sänger erfreuten die Patienten und Mitarbeiter mit Winter- und Weihnachtsliedern. „Der Verein besucht unser Haus bereits seit mehreren Jahren und macht den Patienten und uns damit viel Freude. Wir bedanken uns bei den Sängern, dass sie sich immer wieder die Zeit für einen musikalischen Besuch bei uns nehmen und freuen uns bereits jetzt auf das nächste Jahr“, sagt Klinikgeschäftsführer Johannes Richter. Dieser Dank geht auch an den Männergesangverein Pöhlde/Herzberg, der ebenfalls in der Adventszeit zu Gast in der Klinik war.