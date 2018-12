Herzberg Ausgerechnet am Nachmittag des 24. Dezember kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße in Herzberg.

An Heiligabend: Diebe brechen in Familienhaus ein

An Heiligabend kam es in der Zeit von 16 bis 20.30 h zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße in Herzberg.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang in das Haus, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Das meldet die Polizei. In dem Haus wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Schließlich entwendeten die Einbrecher 800 Euro Bargeld aus einem Schrank.

Die Polizei Herzberg bittet um Hinweise unter Telefon 05521/920010.