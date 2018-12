Blasorchester Herzberg glänzt bei Weihnachtskonzert

Er gehört bei vielen Menschen in der Region längst sprichwörtlich zum guten Ton: der Besuch des Weihnachtskonzertes des Blasorchesters Herzberg. Und so war auch in diesem Jahr die katholische Kirche, festlich beleuchtet durch eine vom Blasorchester mit Unterstützung der Dr.-Frössel-Stiftung angeschaffte neue Lichtanlage, bereits eine Stunde vor Konzertbeginn bis auf den letzten Platz besetzt. Bürgermeister Lutz Peters und der stellvertretende Landrat Dr. Andreas Philippi griffen mit wohlgewählten Worten die Atmosphäre auf und freuten sich sichtlich über die gefüllten Ränge.

Das Publikum, durch die aktuelle Bläserklasse für Erwachsene bereits vor der Eingangstür mit Musik empfangen und durch weihnachtliches Schneegestöber in entsprechende Stimmung versetzt, wartete gespannt und geduldig auf das Programm, das Dirigent Matthias Müller für das Konzert zusammengestellt hatte.

Nach der innigen Einleitung durch das vereinseigene Alphornquartett bestehend aus Olaf Heidelberg, Gernot Galonska, Jörg Pfohl und Moritz Rosteck mit einer Volksweise aus der Schweiz ergriff Moderator Michael Spallek das Wort und führte mit Witz und Wärme gewohnt souverän durch das Programm. Zwei Ideen durchzogen die Zusammenstellung: Eine Reise durch verschiedene Länder und die Gegenüberstellung und Vereinigung von sinfonischer Blasmusik und schlichter weihnachtlicher Volksmusik. Beides gelang vorzüglich. Mit Werken wie „In 80 Tagen um die Welt“ von Otto M. Schwarz nach Jules Verne oder „Eiger – Journey to the summit“ von James Swearingen bot das Blasorchester Herzberg Kino für die Ohren.

Die 70 Orchestermusiker sind mit ihrer vollständigen sinfonischen Besetzung in der Lage, sowohl mit dem großen Pinsel zu malen als auch feinste Linien im pianissimo zu musizieren. Letzteres kam besonders bei den aus der Volksmusik stammenden Melodien zum Tragen, so etwa bei Alfred Reeds Umsetzung des kleinen Liedes „O little town of Bethlehem“.

Dass die Wettbewerbs- und Konzerterfolge der letzten Jahre aus der engagierten Ausbildungsarbeit heraus entstanden sind, zeigte sich deutlich beim Weihnachtsstück „Little Drummer Boy“, bei dem die beiden aus eigenen Reihen stammenden Nachwuchskünstler Marlon Pfohl und Mathis Müller, beide zehn Jahre alt, den Solopart übernahmen und souverän meisterten. Zum Abschluss präsentierte das Blasorchester Herzberg eine Besonderheit: Das über die Jahre zur Tradition gewordene Schlussstück des Konzertes „Stille Nacht“ kam diesmal nicht im schlichten Satz zum Mitsingen daher, sondern im kunstvollen Arrangement von Michael Story, der das Lied zusammen mit einem Thema von Gustav Holst zur Komposition „The Christmas Truce of 1914“ verschmolz – also dem bekannten „Weihnachtsfrieden von 1914“. Und das Blasorchester Herzberg wartete an dieser Stelle mit einer weiteren Überraschung auf: Wolfgang Müller-Gabriel, schleswig-holsteinischer Generalstaatsanwalt i.R. und Bruder des erkrankten Orchestergründers Klaus-Joachim Müller, übernahm an dessen Stelle in unnachahmlicher Manier die Moderation dieses Werkes und stellte den damals wie heute vorhandenen großen Wunsch nach innerem und äußeren Frieden fest.