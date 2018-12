Einhornhöhle öffnet nach Weihnachten

In der Einhornhöhle bei Scharzfeld gibt es in einer kurzen Wintersaison ab Donnerstag, 27. Dezember, bis zum Sonntag, 6. Januar, Führungsbetrieb. Die Wanderbaude Haus Einhorn mit Höhlenmuseum und Geopark-Info ist in dieser Zeit täglich – auch an Silvester und Neujahr – zwischen 11 und 16 Uhr geöffnet. Höhlenführungen werden ab 11 Uhr zu jeder vollen Stunde angeboten, die letzte findet jeweils um 14 Uhr statt.

Die Gäste erkunden in 45-minütigen Führungen bei konstanten sieben Grad Celsius fernab von Wind und Wetter die Höhle. Während der Führungen können wieder einige winterschlafende Fledermäuse erspäht werden. Nach den Weihnachtsferien finden erst ab Dienstag, 2. April, wieder Führungen statt.

Neuer Rekord: Fast 30.000 Besucher im Jahr 2018 verzeichnet

Mit Jahresende wird die ohne öffentliche Zuschüsse von einem Trägerverein betriebene Einhornhöhle einen neuen Besucherrekord erreichen. Mit einer wie auch im Vorjahr erneuten Besucherzunahme von zehn Prozent wird 2018 fast die 30.000-Besucher-Marke bei einer Öffnungsphase von weniger als acht Monaten im Jahr erreicht. „Bei Übernahme der Höhle 2004 war das immer unser Ziel, irgendwann einmal 30.000 Gästen im Jahr diese einmalige Höhle zeigen zu können“, so der Betriebsleiter Dr. Ralf Nielbock.

Um eine gute Planungssicherheit auch für die bevorstehenden erweiterten archäologischen Ausgrabungen und eine größere geotouristische Erschließung der Höhle zu haben, hat der Verein die Höhle jetzt vom Eigentümer, der Realgemeinde Scharzfeld, auf weitere zehn Jahre bis Ende 2028 gepachtet.