Mordprozess: Leichenspürhunde fanden einbetonierten Körper

Im Prozess um den Mord an einer 74-jährigen Frau in Herzberg hat am Dienstag ein Kriminaltechniker der Polizeiinspektion Northeim/Osterode vor dem Landgericht Göttingen ausgesagt. Der Beamte war im April bei der Durchsuchung in dem Wohnhaus der Rentnerin dabei gewesen, die zu der Zeit seit mehreren...