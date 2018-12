Bürgermeister in Weihnachtskostüm kassiert im Supermarkt

Nein, Lutz Peters hat keinen Nebenjob im Rewe-Markt in Herzberg: Manche Kunden mussten am Donnerstag erst mehrfach hinsehen, bis sie den Bürgermeister erkannten, der an der Kasse Waren für den guten Zweck scannte und anschließend kassierte. Das Besondere an der Aktion, die sich der neue Rewe-Chef...