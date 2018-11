Am Donnerstagnachmittag maß die Polizei auf der Bundesstraße 27 in Richtung Gieboldehausen die Geschwindigkeit. In der Zeit von 14.40 bis 19 Uhr hielten sich insgesamt 41 Verkehrsteilnehmer nicht an die erlaubten 80 km/h, meldet die Polizei.

Zwei Raser müssen sich für einige Zeit eine andere Fortbewegungsmöglichkeit suchen, das Auto bleibt für einen Monat in der Garage: Der Schnellste von ihnen hatte 127 km/h auf dem Tacho.