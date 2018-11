Wulftener Spielmannzug in Hamburg

Mitglieder des Spielmannszuges Wulften in Hamburg

Wulften In Hamburg vergnügten sich jetzt einige Mitglieder des Spielmannszuges aus Wulften. Dabei besuchte man unter anderem das Musical „Heiße Ecke“.

30 Mitglieder des Spielmannszuges fuhren gemeinsam nach Hamburg. In Seesen gab es erst mal Frühstück. In Hamburg bestieg man eine Barkasse für eine Hafenrundfahrt. Anschließend ging es zur Elbphilharmonie. Von der Plaza hatte man einen hervorragenden Blick über Hamburg. Nach Mittagessen und Einchecken im Hotel ging es zum Höhepunkt der Reise, zum St. Pauli Musical „Heiße Ecke“ im Schmidts Tivoli. Alle Teilnehmer waren begeistert von der Aufführung. Nach dem Frühstück am nächsten Tag stand dann eine Stadtrundfahrt auf den Programm.