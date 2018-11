Weibliche D-Jugend der HSG oha kann Teilerfolg verbuchen

Herzberg Die jungen Handballerinnen sind zweimal im Einsatz, ein Sieg und eine Niederlage stehen in den beiden Spielen zu Buche.

Die weibliche D-Jugend der HSG oha war am vergangenen Wochenende doppelt im Einsatz und konnte dabei einen Teilerfolg verbuchen.

JSG Münden/Volkmarshausen - weibliche D-Jugend 17:11 (11:4). An der Weser fanden die Harzerinnen zunächst nicht in das Spiel und verschliefen den Start. Die zweite Hälfte lief war zwar etwas besser und die Anweisungen von Carsten Schirmer in der Halbzeitpause wurden etwas besser umgesetzt, dennoch siegte Münden recht ungefährdet. HSG: Rösner, Renner - Shani Baqi, Z. Bierwirth, Schmidt (3), F. Bierwirth, Hinz (2), Zahn, Schirmer (2), Hofemann.

HSG Rhumetal - weibliche D-Jugend 3:27 (2:15). Am Sonntag mussten die Mädels erneut spielen, es ging in Katlenburg gegen das Tabellenschlusslicht HSG Rhumetal. Von Beginn an spielte die oha-Sieben ihre deutlichen Vorteile aus. Greta Schmidt und Maryam Sarwari sorgten schnell für eine klare 6:0 Führung, zur Pause war schon alles klar. Die zweite Hälfte begann mit einem Torerfolg für die Gastgeberinnen zum 3:15, danach spielten nur noch die Harzerinnen. Über eine gute Teamleistung konnten viele Bälle erkämpft werden, die dann über Tempogegenstöße erfolgreich abgeschlossen wurden. HSG: Rösner – Renner (4), Shani Baqi, Z. Bierwirth, F. Bierwirth, Schmidt (4), Sarwari (7), Hinz (4), Zahn, Schirmer (6), Hofemann (2).