Ausflug in die Geschichte der Oberharzer Wasserwirtschaft

Über 35 Teilnehmer wanderten mit dem HGV Wulften zum Thema Oberharzer Wasserwirtschaft. Los ging es am „Pulverhaus“ bei Clausthal. Dort erwartete der Erlebnisguide Christian Barsch die Gruppe zu einem „Ritt durch die Kulturgeschichte“ des Harzer Bergbaus. Barsch ist Diplom-Forstwirt und Guide für Grubenführungen und die Oberharzer Wasserwirtschaft. Seine Führung gliederte er in vier Themenbereiche: Bergbau, Wasserwirtschaft, Forstwirtschaft und das Leben der Menschen.

Einzigartiger Bergbau



In einer ersten Übersicht zeigte er die Entwicklung und Bedeutung des Harzer Bergbaus. Der war in mehrfacher Hinsicht einzigartig. Im Harz befanden sich die weltweit tiefsten Gruben jener Zeit und deren kompliziertes System der Wasserentsorgung und Energiegewinnung war und ist bis heute einmalig.

Eine erste große Blütezeit des Harzer Bergbaues gab es bereits ab dem 12. Jahrhundert. Es wurde Silber, aber auch Blei, Eisen, Kupfer und Zink gefördert. Die Bergleute leisteten Schwerstarbeit, indem sie mit Hammer und Pickel das Erz abschlugen.

Anfangs geschah das noch im Tagebau aus flachen Gruben, den sogenannten Pingen. Je tiefer gegraben werden musste, umso schwieriger gestaltete sich die Arbeit. Es wurden seitliche Stollen angelegt, die mit Balken abgestützt werden mussten. Auf einer senkrechten Fläche, die in etwa der Größe eines Menschen entsprach, schaffte ein Bergmann ca. 1 cm Vortrieb pro Tag. Erst ab 1630 wurde Schießpulver zum Sprengen eingesetzt, was die Arbeit leichter und effizienter machte. Dazu kam aber, dass der Transport an die Oberfläche mühsamer wurde. Konnten zuerst die Förderkörbe mit Seilzügen und Menschenkraft, später mit Pferdekraft nach oben gezogen werden, wurde das bei der jetzt erreichten Fördertiefe von 60 Metern fast unmöglich. Während des Mittelalters stieß man so an seine Grenzen, dazu kamen Pestepidemien und Kriege, die den Harz weitgehend entvölkerten.

Wasser als Fluch und Segen

Deutlich wiederbelebt wurde der Harzer Bergbau ab 1520, als durch die Braunschweig-Wolfenbütteler Herzöge frühneuzeitliche Technik und das nötige Fach- und Arbeitspersonal und vor allem Kapitalgeber in den Harz geholt wurde. Hier kam jetzt der zweite Themenbereich der Führung zur Sprache. Barsch betitelte ihn: „Wasser - Fluch und Segen“. In den tiefen Stollen sammelte sich Wasser, das abgeleitet werden musste, andererseits wurde Wasser benötigt, um Räder für die Pumpgestänge anzutreiben. Es begann der Bau des Oberharzer Wasserregals, (Regal = königliches Hoheitsrecht) ein ausgeklügeltes System von Teichen, unterirdischen Wasserläufen und Wassergräben. Es leitete das Wasser dahin, wo es gebraucht wurde und leitete es weiter, wenn es seine Aufgabe erfüllt hatte. Es konnte sogar in verschiedene Richtungen hin und her geleitet werden, wie z. B. an der „Hutthaler Widerwaage“, wo es für einen Ausgleich zwischen dem Hirschler Teich und dem Polsterberger Hubhaus sorgen konnte und bis heute so funktioniert.

Das Polsterberger Hubhaus ist ein Pumpenhaus, in dem das Wasser zuerst mechanisch und später elektrisch um 18 Meter höher in die Speicherteiche gepumpt wurde. Von hier aus konnten die silbererzreichen Gruben Dorothea und Karoline versorgt werden.

Kahlschlag im Wald

Im dritten Themenbereich ging es um die Forstwirtschaft. Seit Beginn des Bergbaus und damit der Erzverhüttung wurde mehr Holz verbraucht, als nachwachsen konnte. Der ständig zunehmende Holzbedarf beim Ausbau der Stollen und zum Schmelzen der Erze führte schon während des Mittelalters zu einer Übernutzung der Wälder. Um 1700 gab es etwa 30.000 Kohlenmeilerplätze im Harz, denn mit Holzkohle ließen sich sehr viel höhere Temperaturen beim Schmelzen des Erzes erreichen. Später sorgten auch die Abholzungen in der Nachkriegszeit für Kahlschläge.

Ab dem frühen 18. Jahrhundert wurde mit der Wiederaufforstung der Wälder begonnen. Dazu wurde die schnellwüchsige Fichte verwendet. Diese intensive Forstwirtschaft, die so bis in die 1970er Jahre fortgesetzt wurde, führte zu großflächigen und gleichaltrigen Fichtenforsten. Diese Monokulturen waren anfällig gegen Trockenheit und begünstigten den Borkenkäferbefall. Der Begriff „ Waldsterben“ war und ist in aller Munde. Es trifft aber nicht zu. Nach neuen Erkenntnissen findet eine Erneuerung statt, die zu einem gesunden Mischwald mit überwiegend heimischen Rotbuchen führen soll. Selbst die Borkenkäfer gehören zu einem gesunden Wald.

Angst vor dem ewigen Höllenfeuer

Auf dem letzten Teilstück des Weges zum „Polsterberger Hubhaus“ sprach Herr Barsch über den vierten Themenbereich, die Bewohner. Im Mittelalter waren die Menschen im Harz sehr arm. Sie lebten in kleinen Holzhütten und ernährten sich von gesammelten Naturalien, wenig Fleisch gab es zumeist nur von kleinen Haustieren.

Jagen durfte nur der Adel, die Menschen waren Leibeigene ohne Rechte. Durch die schwere Arbeit in den Gruben mit häufigen Unfällen und Mangelernährung war die Lebenserwartung niedrig. Für die Frauen war es besonders schlimm. Neben der Ernährung der Familie und Versorgung der Kinder mussten sie im Bergbau mitarbeiten. Die Menschen nahmen ihre Lebensumstände als gottgewollt hin, sie hatten große Angst vor dem ewigen Höllenfeuer.

Davor brauchten die Ausflügler des HGV keine Angst zu haben. Im „Polsterberger Hubhaus“ gab es für sie Kaffee und Kuchen.