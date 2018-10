Auto überschlägt sich mehrmals – Unfall bei Hattorf

Hattorf Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der Kreisstraße 406 wurde eine 21 Jahre junge Frau aus Herzberg leicht verletzt.

Gegen 20.50 Uhr war die Autofahrerin zwischen Hattorf und Wulften unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie laut Polizei mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überquerte der BMW einen Gehweg sowie einen Grünstreifen, überschlug sich mehrmals und kam schließlich auf einem Feld zum Stehen.

Die Herzbergerin erlitt leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen in die Klinik in Göttingen gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.