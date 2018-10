Slow Food zeichnet Landhaus Schulze aus

Herzberg Für seine besondere Küche wird das Herzberger Restaurant in den Genussführer des Vereins Slow Food aufgenommen.

Das Landhaus Schulze, konnte sich am letzten Donnerstag über eine Auszeichnung der besonderen Art freuen. Das Herzberger Restaurant wird für seine besondere Küche in den Genussführer des Vereins Slow Food aufgenommen. „Vor etwa 14 Tagen bekamen wir einen Anruf aus St. Andreasberg mit der Mitteilung, dass wir eine Auszeichnung bekämen. Das war völlig überraschend, denn wir hatten uns ja um nichts beworben“, erklärte Florian Schulze, Chef des Landhauses.

Slow Food ist ein Gegenentwurf zum schnellen Speisenkonsum. Der Verein belohnt nach einem Testessen Restaurants, die sich Zeit für das Essen nehmen. Da auch die regionale Küche im Trend liegt, werden Produkte aus dem Harz von immer mehr Gästen nachgefragt.

Küche für Genießer anerkennen

Inzwischen werden mehrere Restaurants im Harz im Slow Food-Genussführer empfohlen, einem der drei meistverkauften Restaurantführer in Deutschland. Das Landhaus Schulze in Herzberg wurde nun als „Slow Food-Restaurant“ ausgezeichnet. Die begehrte Urkunde überreichte Christian Barsch von Slow Food Harz. Dazu gab es die bekannte Schnecke als Aufkleber für die Wirtshaustür.

Die Urkunde ist sichtbare Anerkennung und Dank für das Engagement in Sachen „regionale Genussküche“ ‒ sie signalisiert den Gästen, dass hier mit Leidenschaft, Können und dem Bewusstsein für gute, saubere und fair erzeugte Lebensmittel gekocht wird. „Mit dem Überreichen der Urkunde wollen wir zudem das Band zwischen Gastronomie und Slow Food stärken“, so Barsch bei der Übergabe. Schulze gibt das Lob an seine Mitarbeiter weiter: „So etwas ist nur mit einem guten Team zu schaffen, und ist auch eine Ehre für unseren langjährigen Küchenchef Ulf Wachsmuth“.

Bewusst mit Nahrung umgehen

Slow Food ist eine weltweite Bewegung, die sich für eine lebendige und nachhaltige Kultur des Essens und Trinkens einsetzt. Der Verein tritt für die biologische Vielfalt ein, fördert eine nachhaltige, umweltfreundliche Lebensmittelproduktion, betreibt Geschmacksbildung und bringt Erzeuger von handwerklich hergestellten Lebensmitteln auf Veranstaltungen und durch Initiativen mit Co-Produzenten (Verbrauchern) zusammen. Slow Food-Markenzeichen im Harz ist das Harzer Rote Höhenvieh, weil diese alte Tierrasse als ein Dreinutzungsrind (Arbeitstier, Milch und Fleisch) auch zum Erhalt der alten Kulturlandschaft beiträgt. Dazu kommt eine Vielzahl von Produzenten in der gesamten Region, die hochwertige Lebensmittel anbieten.

Der aktuelle Slow Food Genussführer 2019/20 zeichnet neun Restaurants im Harz und im Harzer Umland aus. Die Auszeichnung wird jeweils für zwei Jahre vergeben.