Einbruch in Herzberg – Polizisten schnappen Täter auf der Flucht

Kurz vor 2 Uhr in der Nacht wurde ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Sieberstraße durch laute Geräusche aus dem Hinterhof auf den Einbruch aufmerksam.

Herzberg Am frühen Donnerstagmorgen kam es in der Sieberstraße zu einem versuchten Einbruch. Die vermummten Täter wurden jedoch entdeckt.

Am Donnerstag kam es in der Sieberstraße zu einem versuchten Einbruch. Die vermummten Täter wurden jedoch entdeckt und flüchteten zunächst unerkannt. Kurze Zeit später gelang es Herzberger Polizeibeamten, einen der zu Fuß flüchtigen Tatverdächtigen festzunehmen.

Kurz vor 2 Uhr in der Nacht wurde ein 34 Jahre alter Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Sieberstraße durch laute Geräusche aus dem Hinterhof auf den Einbruch aufmerksam. Beim Blick nach draußen entdeckt er zwei vermummte Männer, die offensichtlich dabei waren, die Tür zu einem Lagerraum aufzuhebeln. Nach Ansprache durch den 34-Jährigen flüchteten die beiden Einbrecher. Alarmierte Polizeibeamte der Herzberger Dienststelle nahmen umgehend die Ermittlungen am Tatort auf. Weitere Streifenwagen fahndeten nach den flüchtigen Männern.

Dann kehrte einer der Täter zum Tatort zurück. Als er die Polizisten bemerkte, flüchtete er erneut zu Fuß, wurde nach kurzer Verfolgung dann aber eingeholt und festgenommen. Die Fahndung nach dem zweiten Täter verlief erfolglos.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 28 Jahre alten Herzberger. Er verbrachte den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle der Osteroder Polizei. Am nächsten Tag wurde er erkennungsdienstlich behandelt. Nach seiner Vernehmung wurde er in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen wegen fehlender Haftgründe gegen Mittag wieder auf freien Fuß gesetzt. Bei dem versuchten Einbruch entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.