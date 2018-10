SoVDler aus Gieboldehausen auf hoher See

Eine Flusskreuzfahrt unternahmen nun einige Mitglieder des SoVD Gieboldehausen. In Dobrecht besuchte man die Windmühlen Kinderdijk, Stadtrundgänge und Stadtrundfahrten gab es in Antwerpen, Brüssel, Brügge, Gent, Delft und Wijk bij Duurstede. In Amsterdam ist natürlich eine Grachtenfahrt Pflicht aber auch ein Besuch auf dem Tulpenmarkt zum Einkauf von Tulpenzwiebeln und Käse. Rotterdam bei Nacht mit einem Besuch des Euromast war ein Highlight bei klarer Sicht über die hell beleuchtete Stadt.

Natürlich gab es von der Crew ein Piratenabend, jeden Abend Livemusik, eine Verlosung, kreative Angebote und natürlich ein Kapitäns-Dinner. Die beiden Gold-Hochzeitspaare aus der Reisegruppe des SoVD durften natürlich am Tisch des Kapitäns Platz nehmen.