38 Geschwindigkeitsüberschreitungen stellte die Polizei am vergangenen Donnerstag zwischen 8.50 Uhr und 15 Uhr auf der B27 Richtung Gieboldehausen fest.

Die Beamten hatten die Messstelle in Höhe der Einfahrt zum Industriegebiet eingerichtet. Hier sind 80 km/h erlaubt, aber nicht jeder Verkehrsteilnehmer hielt sich an das Tempolimit. Eine Fahrerin war mit 107 Stundenkilometern an diesem Tag die Schnellste.