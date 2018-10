Jubiläum in Pöhlde gefeiert

60 Jahre DTK-Gruppe Ambergau - dieses besondere Jubiläum wurde nicht in Ambergau, sondern in Pöhlde gefeiert. Die Gruppe wurde am 31. August 1958 gegründet. In einer gemütlichen Runde und natürlich mit musikalischer Begleitung verbrachten die Mitglieder schöne Stunden im „zum Schrägen“. Musikalische Gäste waren die Jagdhornbläser der Jägerschaft Osterode.

