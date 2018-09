Bei OP im Alter Teilnarkose prüfen

Patienten im höheren Alter erholen sich nach Operationen in Vollnarkose oft nur langsam von den für die Narkose notwendigen Medikamenten. Bei geplanten Operationen setzt die Helios Klinik Herzberg/Osterode deshalb nach Möglichkeit die Regionalanästhesie ein. Dabei werden nur die für die OP notwendigen Abschnitte im Körper betäubt.

Die Patienten erholen sich besser und sind schneller wieder mobil. „Die Regionalanästhesie ist eine Teilnarkose. Bei diesem schonenden Verfahren betäuben wir mit einem Medikament nur die einzelnen Nerven oder Nervengeflechte in den betroffenen Körperbereichen. Das sogenannte Lokalanästhetikum verhindert, dass Schmerzreize aus dem Behandlungsgebiet zum Gehirn weitergeleitet werden. Die Narkoseform wird beispielsweise beim Einsatz künstlicher Kniegelenke angewendet, bei Operationen an Armen oder Schulter sowie bei Eingriffen an Beinen, Hüfte und in der Leiste“, erklärt Dr. Kerstin Achmus-Stenz, Chefärztin der Anästhesie und Intensivmedizin an der Helios Klinik Herzberg/Osterode. „Das Lokalanästhetikum wird ultraschallgestützt verabreicht. Das bedeutet, dass wir mithilfe des Ultraschalles die Nervenbahnen im Bild darstellen und die Nerven dann unter Ultraschallkontrolle gezielt für die Operation und die erste Zeit danach betäuben. Der Patient ist während des Eingriffes wach und ansprechbar.“

Zusätzliches Schlafmittel möglich

Wenn der Patient es wünscht, kann zusätzlich zur Regionalanästhesie ein leichtes Schlafmittel gegeben werden, so dass der Patient das Gefühl hat, er würde die Operation verschlafen. Eine künstliche Beatmung ist dabei nicht notwendig. Ein Vorteil der Narkoseform: Das Lokalanästhetikum beeinflusst Stoffwechsel und Nervenzellen im Gehirn nicht so stark wie die betäubenden Medikamente einer Vollnarkose. Das insbesondere für ältere Patienten erhöhte Risiko, nach der OP an einem postoperativen Delir zu erkranken, verringert sich.

„Bei einem postoperativen Delir leiden Patienten nach einer Operation unter einer akuten Funktionsstörung des Gehirns. Sie verlieren beispielsweise das Zeitgefühl und wissen nicht, wo sie sich befinden. Während einige dabei apathisch und schläfrig sind, reagieren andere Patienten übereifrig und werden unruhig oder gar aggressiv. Das postoperative Delir kann einige Stunden bis hin zu Tagen andauern. Wird das Delir nicht erkannt und behandelt, können die Störungen auch langfristig bestehen bleiben“, sagt Dr. Achmus-Stenz.

Ein weiterer Vorteil der Regionalanästhesie: Weil die Medikamente den Körper weniger belasten und Bewusstsein und Kreislaufstabilität erhalten bleiben, sind die Patienten meist schneller auf den Beinen als nach einer Vollnarkose. Letztendlich entscheiden Art und Umfang des Eingriffes sowie der Gesundheitszustand des Patienten, welche Narkose infrage kommt. „Unser Ziel ist es, das für den Patienten schonendste und sicherste Verfahren für die OP auszuwählen.

Nicht bei jeder Operation ist eine Regionalanästhesie das geeignete Verfahren. Auch bestimmte Begleiterkrankungen oder die Einnahme bestimmter Medikamente schließen eine Regionalanästhesie aus. Um das für den Patienten beste Verfahren zu finden, führen wir mit dem Patienten ein ausführliches Vorgespräch.

Vorgespräch mit dem Patienten

Dort verschaffen wir uns einen Überblick über den Gesundheitszustand des Patienten: die aktuelle Erkrankung, mögliche Begleiterkrankungen, Allergien, Gewicht, Alter, bereits erfolgte Operationen und Narkosen, regelmäßig eingenommene Medikamente. Gleichzeitig hat der Patient die Möglichkeit, seine Fragen zu stellen und Wünsche zu äußern. Erst dann wird das Narkoseverfahren festgelegt“, erklärt die Anästhesistin.