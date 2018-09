Räuber stürmen Herzberger Spielhalle – Polizei sucht die Täter

Herzberg Mit einem Messer bedrohten die zwei Täter eine 38 Jahre alte Angestellte. Beim Griff in die Kasse erbeuteten sie mehrere hundert Euro Bargeld.

Mehrere hundert Euro erbeuteten zwei maskierte Täter am frühen Samstagmorgen gegen 0.35 Uhr bei einem Raubüberfall auf die Spielhalle in der Herzberger Fußgängerzone. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen fehlt von den Flüchtigen bislang jede Spur.

Gegen 0.35 Uhr stürmten die beiden maskierten Männer in die Spielhalle. Mit einem Messer bedrohten sie die 38 Jahre alte Angestellte. Bei einem Griff in die Kasse erlangten die Täter mehrere hundert Euro Bargeld. Mit ihrer Beute flüchteten sie durch die Tür zur Kaufmannsgasse. Hier verliert sich bislang ihre Spur.

Täterbeschreibung

Der Täter mit dem Messer war schlank und etwa 170 cm groß. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine graue Hose und ein graues Basecap. Der Täter sprach gebrochen deutsch.

Der zweite Täter war auffällig klein. Seine Größe wird auf 155 cm geschätzt. Er trug einen hellen Pullover, ein schwarzes Basecap und einen schwarzen Rucksack.

Beide Täter wirkten auffällig jung. Ihr Alter wird auf 18 Jahre oder jünger geschätzt.

Das 6. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Northeim/Osterode hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die die beiden flüchtigen Männer in der Nacht zum Samstag gegen 0.40 Uhr in der Kaufmannsgasse oder in den angrenzenden Straßen beobachten konnten oder die auch andere sachdienliche Hinweise geben können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551/70050 bei der Northeimer Polizei zu melden. fal