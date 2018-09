Frontalzusammenstoß auf B27: Schwerverletzte in Kliniken geflogen

Auf der Bundesstraße 27 in Herzberg sind am Samstagnachmittag gegen 16.25 Uhr zwei Autos frontal zusammengestoßen. Ein PKW war aus bislang ungeklärter Ursache zu weit nach links gefahren und mit einem entgegenkommenden Kleinwagen zusammengeprallt, berichtet die Herzberger Feuerwehr. In beiden Fahrzeugen saßen jeweils zwei Erwachsene und ein Kind.

Die beiden schwer verletzten Frauen aus dem Kleinwagen wurden anschließend mit den Rettungshubschraubern in die Kliniken Göttingen und Nordhausen geflogen. Foto: Feuerwehr Herzberg

Bei dem Zusammenstoß wurden die Insassen der Fahrzeuge teils schwer verletzt. An der Unfallstelle waren unter anderem sechs Rettungswagen, zwei Notarzteinsatzfahrzeuge, der Einsatzleitwagen des DRK aus Bad Lauterberg sowie die Rettungshubschrauber aus Göttingen und Nordhausen im Einsatz.

Um die Fahrerin des Kleinwagens möglichst schonend aus dem Fahrzeug retten zu können, wurde das Dach mittels hydraulischen Rettungsgeräts entfernt. Die beiden schwer verletzten Frauen aus dem Kleinwagen wurden anschließend mit den Rettungshubschraubern in die Kliniken Göttingen und Nordhausen geflogen. Ein verletztes Kind wurde mit dem Rettungswagen in die Göttinger Kinderklinik gebracht. Die anderen Personen kamen zur weiteren Behandlung ins Herzberger Krankenhaus.

Für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten sowie der polizeilichen Unfallaufnahme musste die Bundestrasse 27 zwischen Herzberg und Auekrug bis ca. 18.30 Uhr voll gesperrt werden.