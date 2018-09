Titelverteidiger Andreas Menge trifft mit jedem Schuss die Zehn

Die Stammtischbrüder der Herzberger Schützengesellschaften veranstalteten Anfang September ihr Pokalschießen auf dem Kleinkaliber-Schießstand. In diesem Jahr hatten fünfzehn Stammtischbrüder die Aufgabe, fünf Wertungsschüsse in Teilerwertung abzugeben. Es ging also bei diesem Pokalschießen darum,...