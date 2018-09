Sechs erfolgreiche Taucher

Die Hattorfer Tauchnomaden können sich über das erfolgreichste Taucherwochenende überhaupt freuen: Sechs junge Taucher haben die Ausbildung abgeschlossen. Während die größeren Jugendlichen, die schon lange dabei sind, das Taucherlager in Nordhausen als Stützpunkt nutzten, um zum Beispiel den Steinbruchsee in Löbejüen bei Halle zu erkunden, mussten die kleinen sich noch praktisch und theoretisch beweisen. Sie wollten die international gültige Tauchlizenz erlangen. Nach erfolgreichem Abschluss bekommen die Taucher einen Tauchernamen und werden in die Taucherrunde aufgenommen. Das Foto zeigt die jungen Leute beim Zusammenbau der Tauchausrüstung: Niko Tostmann, Isabell Balali Sufi , Nico Koch, Tom Schirmer, Karin Klaproth, Tim Fischer, Pascal Hahnemann, Joschua Lamm (von links).

