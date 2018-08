Ausschuss für Dorfentwicklung kündigt Straßenausbauarbeiten an

Am Mittwoch traf sich der Ausschuss für Dorfentwicklung, Bauen und Finanzen in Hörden zur Begehung von Kirch- und Mittelstraße und einer anschließenden Ratssitzung. Besprochen wurden unter anderem die notwendigen Ausbesserungsarbeiten an der Straßendecke. Die Arbeiten sollen unmittelbar in Auftrag...