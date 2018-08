Auto übersehen: Unfall in Hattorf mit zwei Leichtverletzten

In Hattorf kam es am Freitagmittagnachmittag zu einem Unfall.

Zwei Leichtverletzte und 7.500 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitagnachmittag in Hattorf ereignete. Ein 43-Jähriger aus Osterode war mit seinem Polo kurz nach 13 Uhr auf der Straße im Mühlenstieg in Richtung K406 unterwegs und wollte diese überqueren, um auf den Verbindungsweg Hattorf-Schwiegershausen zu fahren. Dabei übersah den von rechts kommenden Mitsubishi eines 75-Jährigen aus Wulften. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrer leicht verletzt und ins Herzberger Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 7.500 Euro. nza