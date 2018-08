Täter zerkratzen sechs Autos in Hattorf

Hattorf Unbekannte haben gleich fünf Autos in der Luisenstraße, der Wiesenstraße und in der Rotenbergstraße zerkratzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben am Mittwochabend gleich fünf Autos in der Luisenstraße, der Wiesenstraße und in der Rotenbergstraße zerkratzt. Fünf Hattorfer zeigten die Sachbeschädigungen an ihren Fahrzeugen an.

Die Taten ereigneten sich nach Polizeiangaben zwischen 18 und 18.45 Uhr. Der Täter habe vermutlich mit einem Stein jeweils den Lack der Fahrerseiten zerkratzt und einen Gesamtschaden in Höhe von 7.200 Euro angerichtet, teilt die Polizei mit. Im Rahmen der Ermittlungen geht die Polizei einer Spur nach. Danach könnten sich der oder die Täter unter den Besuchern des Schwimmbades befinden, die sich in der Tatzeit auf dem Weg zur Busstation 452/Triftweg befanden, um den Bus um 18.43 Uhr zu nehmen.

Ausgehend von dem hohen Sachschaden bittet die Polizei Hattorf um Hinweise, die zur Aufklärung führen könnten, unter der Telefon 05584/364. pol/nza