Bewohner bemerkt Rauch und ruft die Feuerwehr

An der Einsatzstelle in der Herzberger Beethovenstraße.

Herzberg In einem Abstellraum kam es zu einem Entstehungsbrand, den die Feuerwehr schnell löschen konnte.

Die Feuerwehr Herzberg wurde am Dienstagabend zu einem Einsatz in die Beethovenstraße gerufen: Ein Bewohner hatte Rauch im Obergeschoss bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Ein Atemschutztrupp stellte daraufhin nach kurzer Suche einen Entstehungsbrand in einem kleinen Abstellraum neben der Küche fest, der mit einer Kübelspritze gelöscht werden konnte. Zur Betreuung der drei Hausbewohner war ein Rettungswagen vor Ort.