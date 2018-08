Herzberger beißt Polizisten dienstunfähig

Mit drei Streifenwagen rückte die Polizei bei dem Einsatz an. Foto: Rene Ruprecht / dpa

Da er dermaßen massiv einem 25-jährigen Herzberger gebissen wurde, ist ein Polizist nach einem Einsatz am Freitagabend, 10. August, vorerst dienstunfähig. Gekommen war es zu dem Angriff auf den Beamten in der Herzberger Aue.

Der 25-Jährige sollte dem Polizeigewahrsam zugeführt werden, wogegen er sich derart massiv wehrte und dem Polizisten in den Unterarm biss, dass dieser ins Krankenhaus in Herzberg gebracht werden musste. Da der Verdacht einer möglichen Ansteckung mit einer gefährlichen Krankheit besteht, wurde eine Prophylaxe eingeleitet.

Anwohner melden sich beim Notruf

Ausgangspunkt von all dem war der Anruf besorgten Anwohner im Erlenweg über den Notruf bei der Polizei. Diese hatten

zwei Männer gemeldet, die mit Eisenketten und -stangen bewaffnet andere Passanten bedrohen bzw. angreifen sollten. Umgehend fuhren Funkstreifen aus Herzberg, Osterode und Bad Lauterberg zum Einsatzort. Kurze Zeit später treffen die Beamten die Tatverdächtigen in einer Bushaltestelle in der Kornstraße an.

Die beiden amtsbekannten 17- und 25-jährigen Herzberger zeigten sich auch im Beisein der Beamten überaus aggressiv und behinderten massiv die Sachverhaltsaufnahme. Um weitere Straftaten zu verhindern, sollten beide Männer dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Dabei leistet der 25-jährige derart massiv Widerstand und biss dabei einen Polizeibeamten derart fest in den Unterarm, dass der Beamte im Klinikum Herzberg behandelt werden musste.

Polizei sucht Zeugen des Vorfalls

Beide Herzberger wurden am nächsten Tag aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Gegen sie wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Zeugen des Sachverhaltes werden gebeten, sich bei der Polizei in Herzberg unter Telefon 05521-920010 zu melden. dx