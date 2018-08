Drehleiter steht im Mittelpunkt des Hoffestes der Herzberger Wehr

Am kommenden Samstag feiert die Freiwillige Feuerwehr Herzberg ihr traditionelles Hoffest im und rund um das Feuerwehrhaus in der Sieberstraße. Das Hoffest beginnt am Samstag um 15 Uhr und endet gegen 1 Uhr. Wie in den vergangenen Jahren auch hoffen die Feuerwehrkameraden auf ein tolles Fest mit den Herzberger Bürgern, die durch ihre Teilnahme die Verbundenheit zu ihrer Feuerwehr zum Ausdruck bringen. Für die kleinen Besucher hat die Jugendfeuerwehr ein buntes Kinderprogramm mit Hüpfburg und Wasserspielen auf die Beine gestellt. Für die musikalische Unterhaltung am Nachmittag und frühen Abend sorgen der Tambour-Corps Herzberg sowie der Spielmannszug „Schapö“. Mit Eröffnung der Überraschungsbar wird wieder DJ Heino die Stimmung zum Höhepunkt und die Besucher in Tanzlaune bringen.

Im Mittelpunkt des diesjährigen Hoffestes steht jedoch die Drehleiter der Feuerwehr Herzberg, die Ende des Jahres ihren 28. Geburtstag feiert und im Jahr 2020 außer Dienst gestellt wird. Bereits bei der erstmaligen Beschaffung einer Drehleiter für die Schwerpunktfeuerwehr Herzberg im Jahr 1990 unterstützte die Herzberger Bevölkerung den Kauf der bis heute im Einsatzdienst eingesetzten Drehleiter. Durch eine breit angelegte Spendenaktion kamen so etwa 10 Prozent des damaligen Anschaffungspreises zusammen, was ca. 60.000 DM entsprach.

Ersatzbeschaffung

Auch bei der jetzt anstehenden Ersatzbeschaffung hoffen die Feuerwehr und die Stadt Herzberg auf die finanzielle Unterstützung der Einwohner. In den letzten Monaten hat eine Arbeitsgruppe um Ortsbrandmeister Uwe Bock intensiv die Anforderungen an eine dem Stand der Technik entsprechende Drehleiter herausgearbeitet. Dabei waren insbesondere die örtlichen Gegebenheiten in Herzberg und den Ortsteilen mit Pflegeeinrichtungen, der Klinik, zahlreichen Industriebetrieben und dem Welfenschloss von Bedeutung. Nicht zu vergessen sind jedoch auch massive Engstellen im gesamten Stadtgebiet, die eine Befahrung erschweren und eine Brandbekämpfung und Menschenrettung mit einer „Standard-Drehleiter“ unmöglich machen.

In der Konsequenz sind sich Stadtverwaltung und Feuerwehr einig, dass eine neue Drehleiter in puncto Abmessungen und Wendigkeit gleiche Leistungsmerkmale aufweisen muss, wie es bei der jetzigen Drehleiter der Fall ist, um beispielsweise in den Innenhof des Schlosses fahren oder das Mariental in Lonau erreichen zu können. Im Ergebnis wird eine Drehleiter erneut in niederer Bauart beschafft werden müssen, um im Einsatz bestehen zu können und ein Höchstmaß an Sicherheit für Personen in Not gewährleisten zu können.

Wie wichtig die Drehleiter für die Herzberger Bevölkerung ist, zeigen die die Einsatzanlässe: So wird die Drehleiter neben der Brandbekämpfung regelmäßig zur Patientenrettung aus Obergeschossen eingesetzt. Aber auch die Beseitigung der Sturmschäden nach den letzten Orkantiefs ist ohne die Drehleiter nicht denkbar. Daneben werden auf Dachflächen verunglückte Personen durch speziell ausgebildete Absturzsicherer der Herzberger Feuerwehr mittels Schleifkorbtrage unter Einsatz der Drehleiter aus Höhen gerettet.

Im Rahmen des Hoffestes werden Ortsbrandmeister Uwe Bock und Bürgermeister Lutz Peters den Startschuss für die Spendenaktion zugunsten der Herzberger Drehleiter geben. Die Spendenaktion wird durch den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr organisiert und durchgeführt. Die Feuerwehr Herzberg hofft – wie auch vor knapp 30 Jahren – auf große Unterstützung der Bevölkerung.